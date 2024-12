Schnell sind an diesem Dezembertag nur die Autos auf der Bundesstraße im oberbergischen Reichshof-Denklingen. Bauarbeiter, die Glasfaser-Kabel verlegen, werden die Reichshofer wohl absehbar nicht zu sehen bekommen. Etwa 4500 der rund 7000 Adressen in Reichshof werden in den kommenden Jahren wohl nicht ans schnelle Glasfaser-Internet angeschlossen.

Dabei sah hier in Reichshof lange alles gut aus. 50 Millionen Euro hätte der Glasfaser-Ausbau die Gemeinde gekostet. Die Hälfte davon, also 25 Millionen Euro, hatte der Bund bereits als Förderung zugesagt. Und auch vom Land hätte es Geld gegeben. Trotzdem sah die Gemeinde keinen anderen Weg, als den Ausbau zu stoppen.

Kein Geld für Glasfaser-Ausbau

Reichshofs Bürgermeister Gennies: Glasfaser-Ausbau gestoppt

" Diese Entscheidung muss leider fallen, weil sich die Haushaltssituation in der Gemeinde Reichshof dramatisch verschlechtert hat ", sagt Bürgermeister Rüdiger Gennies ( CDU ). Den Eigenanteil von zehn Millionen Euro könne sich die Gemeinde schlichtweg nicht leisten.

Laut Gennies hätte diese Summe nur über eine kräftige Grundsteuer-Anhebung um ein Drittel oder über Kredite finanziert werden können. " Aus zehn Millionen werden dann mit Zinsen aber 15,7 Millionen Euro ", so Gennies. " Das ist dem Bürger in dieser Größenordnung nicht vermittelbar. "

Der Gemeinderat hat deshalb in der vergangenen Woche beschlossen, den 25 Millionen Euro schweren Förderbescheid wieder an den Bund zurückzugeben. Das schnelle Glasfaser-Internet scheint in den nächsten Jahren unerreichbar.