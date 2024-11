Auf der ganzen Welt werden an diesem Tag besondere Wahrzeichen in der Farbe Lila angestrahlt. In Leverkusen wird das dortige Klinikum und das Stadion des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 so angeleuchtet. Und erst vor Kurzem gab es im Leverkusener Klinikum eine Geburt mit Zwillingsfrühchen.

Zwillinge zum Verwechseln ähnlich

Nico und Luke sind gerade mal vor drei Wochen auf die Welt gekommen. Zweieinhalb Monate vor dem errechneten Geburtstermin. Es sind zwei Jungs, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen.

Noch hat ihre Mutter Leonie Schwanke Schwierigkeiten, zu erkennen, wer wer ist: " Im Moment kann ich sie nur an den farbigen Kabeln auseinanderhalten. Es sind eineiige Zwillinge, Luke liegt immer links und Nico immer rechts. Ich denke, dass ich bald Armbändchen machen muss, sonst weiß ich nicht so genau, wer nun wer ist. "

Risikoschwangerschaft mit glücklichem Ende

In der Leverkusener Klinik gibt es eine Intensivstation für Neugeborene.

In der 23. Schwangerschaftswoche kam Leonie Schwanke ins Leverkusener Klinikum. In dieser Phase wäre das Überleben für die beiden Kinder schwierig geworden. So entschied sich das Geburtshilfe-Team dazu, die Geburt so weit wie möglich hinauszuzögern. Zwei Monate lang blieb die 29-Jährige unter Beobachtung auf der Intensivstation im Klinikum.

Das doppelte Wunder in Leverkusen

Als die Zwillinge kräftig genug waren, kamen sie in der 30. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt. Es war der 29. Oktober 2024, morgens um 3:00 Uhr. Die Freude bei Mama Leonie darüber, dass sie ihre beiden Jungs endlich im Arm halten kann, ist jetzt umso größer:

" Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, gerade weil wir eine längere Reise hinter uns haben. Es ist wunderschön, dass es den beiden so gut geht. Denn das ist nicht normal, wenn man in der 30. Woche zur Welt kommt. Aber die beiden machen das so gut und deshalb bin ich sehr stolz. "

Von der Intensivstation auf die Geburtsstation

Nico und Luke wiegen mittlerweile jeweils 1,5 Kilogramm. Das ist zwar deutlich weniger als bei anderen Neugeborenen. Trotzdem ist das Leverkusener Geburtshilfe-Team sehr zufrieden mit dem Verlauf nach der Geburt. Auf der Geburtsstation kann Leonie Schwanke nun rund um die Uhr bei ihren zwei Jungs bleiben.

Vielleicht schon in zwei Wochen nach Hause

Nico und Luke müssen nun lernen, ohne Hilfe zu trinken und ohne den Sauerstoffschlauch atmen zu können. Wenn die Entwicklung weiter so gut ist, dann dürfen Nico und Luke bald nach Hause. Vielleicht schon in zwei Wochen. Das wäre das schönste Geburtstagsgeschenk für Leonie Schwanke. Am ersten Dezember wird sie 30 Jahre alt.

Unsere Quellen: