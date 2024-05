Fahrrad-Demo gegen Elterntaxis in Köln

Freitagmorgen – Schulstart an der Gemeinschaftsgrundschule in Köln- Braunsfeld. Viele Schüler kommen mit dem Cityroller oder zu Fuß an der Grundschule an, die bunten Regenschirme gegen das graue Regenwetter aufgespannt, schwer beladene Rucksäcke auf dem Rücken. Andere springen aus den Autos ihrer Eltern, die ihre Autos aus den engen Straßen neben der Schule herausrangieren.

An diesem Tag fällt eine Gruppe besonders auf, circa 60 Schülerinnen und Schüler, sowie Eltern und Lehrer sind in einer Fahrrad-Kolonne gemeinsam zur Schule gefahren. Vereinzelt tragen sie Warnwesten und haben bunte Fähnchen auf ihre Fahrräder geschnallt. Als die Gruppe auf den Vorplatz der Schule einfährt, werden sie von drei Polizisten begleitet, die die Straßen für die Gruppe aus Fahrradfahrern abgesperrt haben.

Die Situation am Morgen ist chaotisch

Dominik Schiffmann hat zusammen mit anderen Lehrern und Eltern eine Arbeitsgemeinschaft für mehr Sicherheit auf dem Schulweg gegründet.

"Aktuell ist die Lage eine Mischung aus chaotisch und gefährlich, es fahren immer mehr Autos rein, immer mehr Kinder, die direkt bis vor die Schule gefahren werden." Dominik Schiffmann

Die Fahrrad-Kolonne auf dem Weg zur Schule.

Sein Kind besucht die Grundschule in Braunsfeld und er macht sich, ebenso wie viele andere Eltern, Sorgen um die Sicherheit der Kinder. Ihre Forderung: Die Geilenkircherstraße soll eine sogenannte Schulstraße werden.

Autofreie Straßen für mehr Sicherheit

Offizielle Schulstraßen werden unmittelbar vor Schulbeginn oder zum Schulende zeitweise für einfahrende Autos und den Durchgangsverkehr gesperrt, damit die Kinder sicher an der Schule ankommen. Seit Anfang 2023 werden im Rahmen eines Pilotprojektes in den Stadtteilen Ehrenfeld und Ossendorf bereits Straßen zu den Stoßzeiten der Schulen abgesperrt.