Startup aus Köln will Medikamente per Drohne verschicken

Die Gründer von Urban Ray ließen am Dienstag eine Drohne für einen Testflug auf einem Feld in der Nähe von Pulheim steigen. Die Drohnen werden aus einer Station heraus gestartet, die in etwa so groß ist wie ein Anhänger. In einem Seitenfach können die Arzneimittel eingelegt und entnommen werden. Beim Testflug wurden die Drohnen aus einem Transporter gesteuert. Urban Ray wurde 2022 von drei Studenten als Projekt in einer Garage gegründet.

Drohnen-Logistik scheitert oft an Genehmigungen

Im Kontrollzentrum werden die Drohnenflüge überwacht und gesteuert.

Die Flugrouten in den Städten sollen genau festgelegt sein. Ab einer bestimmten Flughöhe müssen Drohnen in Deutschland angemeldet werden. Außerdem muss das Startup die Wetterbedingungen und besonders hohe Gebäude wie den Dom in ihren Planungen einkalkulieren. Den Gründern war es von Beginn an wichtig, den Transport der Arzneimittel effizienter und schneller zu machen. Gerade bei dringend gebrauchten Medikamenten hätten Drohnen im Vergleich zu anderen Transportmitteln Vorteile, heißt es vom Unternehmen.

Die Idee Drohnen im Logistikbereich einzusetzen ist nicht neu. Bisher scheitern die Vorhaben allerdings oft an fehlenden Fluggenehmigungen. Urban Ray ist dazu bereits mit dem Luftfahrtbundesamt und der Stadt Köln im Gespräch. In ein bis zwei Jahren könnten sich die Entwickler erste Flüge in der Stadt vorstellen. Der kurze Testlauf in Pulheim verlief ohne Probleme. CEO Cem Uyanik sagte zum Abschluss: "Die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Die Drohne wird kommen und durch unsere Städte fliegen."