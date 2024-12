Dabei handelt es sich vermutlich um eine Wiederholungstat, da die Polizei erst vergangene Woche einen ähnlichen Fall registriert hatte.

Eine Erkratherin entdeckte das gefährliche Drahtseil an einem Waldstück nahe des Vereinsgeländes des TSV Hochdahl. Es war in einer Höhe von rund 1,50 Meter an zwei Bäumen befestigt und quer über den Weg gespannt. Gemeinsam mit einer anderen Passantin löste die Frau den dünnen Draht, entsorgte ihn in einer nahegelegenen Mülltonne und meldete den Vorfall dann auf der Erkrather Polizeiwache.

Ein paar Tage zuvor hatte die Polizei auf einem Fahrradweg ebenfalls ganz in der Nähe des Vereins ein ähnliches Drahtseil in Beschlag genommen. Sie geht davon aus, dass die Taten in Zusammenhang stehen.

Bislang niemand verletzt

Hinweise darauf, dass an Ort und Stelle jemand durch den Draht verletzt wurde, liegen der Polizei nicht vor. Nach Einschätzung des zuständigen Verkehrskommissariates hätte aber zum Beispiel eine Radfahrerin oder ein Radfahrer, die bzw. der in den Draht hineingefahren wäre, bei einem möglichen Unfall erhebliche Verletzungen davontragen können.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei bittet um Mithilfe