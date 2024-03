Alice, Valea und Lina sind nervös. Noch einmal gehen sie ihre Choreographie durch, bevor sie gleich auf der Bühne ihr Können zeigen. Viele Monate haben die 12- und 13-jährigen Kölnerinnen mit ihrer Trainerin geprobt.

Die Drei tanzen gleich in der Rubrik "Jazz-Dance" und dieser Tanz-Stil gefällt Valea besonders gut. "Also ich finde, dann fühlt man sich frei und beim Jazz tanzt man auch so schnell und das gefällt mir auch." Ihr Glücksbringer, eine kleine Maus, ist ebenfalls dabei und natürlich Tanzlehrerin Lena Krieg.

Schule des Lebens

Die sechsfache Deutsche Meisterin tanzt selbst seit sie 6 Jahre alt ist und findet, dass Tanzen mehr ist als nur ein Hobby. "Jedes Kind gibt einem unendlich viel zurück, sie lernen füreinander da zu sein als Team zusammen zu wachsen, lernen aber auch über sich hinauszuwachsen."

Alice, Velea, Lina und die Glücks-Maus

Die WM Dance World Cup Finals, das ist der zweitgrößte Wettkampf für Kinder und Jugendliche nach den Olympischen Spielen. Lena Krieg muss es wissen, denn lange Zeit war auch sie im Kader der Olympischen Spiele.

Sprungbrett zur Weltmeisterschaft

Alice, Valea und Lina sind hochkonzentriert. Sobald ihr Titel "Hi Hi Ha Ha" erklingt, entern die Drei im pinken Glitzer-Outfit die Bühne. Die Bewegungen sind perfekt aufeinander abgestimmt, man spürt in jeder Bewegung die Freude, aber auch die Arbeit die dahinter steckt.

Überschlag, Drehungen, Sprünge - dreimal die Woche trainieren die Mädchen zusammen. Und wenn sie nicht in ihrem Verein, dem Tanzwerk Wesseling tanzen, dann auch schon mal zu Hause im Wohnzimmer erzählt eine der Mütter.

Der größte Tanzwettbewerb Deutschlands für Kinder und Jugendliche

Zum zweiten Mal in Folge wird der Qualifikationswettkampf für die Weltmeisterschaft vom Tanzwerk Wesseling ausgerichtet. Es ist der einzige Wettkampf Deutschlands, der den Tänzerinnen und Tänzern die Teilnahme am Dance World Cup 2024 in Prag ermöglicht.

Wer unter die ersten drei kommt, hat direkt ein Ticket zur Teilnahme ertanzt. Die Schirmherrschaft des Wettbewerbs hat der Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Frank Rock, übernommen. Es treten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von sechs bis 25 Jahren an.

John Grimshaw, der Vorsitzende des Wettbewerbs, rechnet Deutschland nicht nur gute Chancen bei der WM ein, sondern ist auch überzeugt, dass Tanzen den Charakter formt. "Die Kinder müssen auch in großen oder kleinen Gruppen miteinander zurechtkommen, sie lernen Disziplin. Wenn Du ein Tänzer bist, dann kannst Du auch ein Anwalt oder ein Arzt oder was auch immer sein. Denn es ist eine Lebensart und die Kinder lieben es."

Drei Minuten volle Konzentration

Das gilt auch für Alice, Valea und Lina. Nach drei Minuten auf der Bühne sind sie zwar völlig erschöpft, aber auch glücklich dass ihre Performance so gut gelungen ist. Obwohl Lina einen kleinen Fehler entdeckt hat. "Es war gut, aber wir waren unsynchron am Anfang, aber es hat dennoch viel Spaß gemacht."

Für Alice ist Tanzen ein wichtiger Teil ihres Lebens. Wenn sie groß sind, wollen die Mädchen Tanz- oder Ballettlehrerin werden. Bis dahin hoffen sie aber erst mal, dass sie bei der Weltmeisterschaft in Prag dabei sind.

Zur Weltmeisterschaft nach Prag

Ende Juni werden knapp 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 62 Ländern ihr Land bei der WM vertreten. Das Tanzwerk Wesseling geht in diesen Tagen mit etwa 100 Kindern in die Qualifikation. Nach bangen Minuten der Siegerehrung hat es für Alice, Valea und Lina gereicht.

Sie sind beim Dance Word Cup in Prag dabei, freut sich Alice. "Also wir haben uns qualifiziert. Wir brauchten 70 Punkte und haben 87.7 Punkte bekommen. Das war ein echt schönes Gefühl, dass wir das geschafft haben."

Stolz zeigen sie ihren Pokal und die Medaillen, die sie sich voller Eifer ertanzt haben. Mit dieser Energie und Freude sollte es auch in Prag klappen.

