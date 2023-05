Razzia gegen IS: Mehrere Festnahmen in NRW

Bei der bundesweiten Razzia am Mittwochmorgen gab es vier der sieben Festnahmen in NRW, und zwar im Kreis Heinsberg und im Rheinisch-Bergischen Kreis. Das geht aus einer Mitteilung der Karlsruher Bundesanwaltschaft hervor.

Weitere Zugriffe gab es in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bremen. Den Männern und Frauen - überwiegend deutsche Staatsangehörige - wirft die Behörde die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor.

Durchsuchungen in weiteren Bundesländern

Neben den Festnahmen kam es am Mittwochmorgen zu Durchsuchungen in Berlin, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Darüber hatten auch die Zeitungen " B.Z. " und "Bild" berichtet.