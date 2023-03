Ramadan: Was Sie zum islamischen Fastenmonat wissen müssen

Welche Regeln gibt es?

Das tägliche Fasten beginnt, so steht es im Koran, sobald man in der Morgendämmerung einen weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden kann. Von Tagesanbruch bis zum Sonnenuntergang bleiben also Teller, Tassen und Gläser leer. Aber es wird nicht nur auf Essen und Trinken verzichtet. Auch reden sollte man nur das Nötigste, kein Parfum benutzen, nicht rauchen und keinen Sex haben.

Mit dem Iftar, dem gemeinsamen Abendessen, wird das Fasten täglich beendet – in diesem Jahr erstmals wieder ohne Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen. Häufig treffen sich die Gläubigen an den Abenden auch zum gemeinsamen Gebet in der Moschee oder rezitieren zu Hause Suren des Koran.

Erst am Abend darf gegessen werden

Gibt es Ausnahmen?

Vom Fasten ausgenommen sind alle, die körperlich dazu nicht in der Lage sind, beispielsweise Schwangere oder kranke und ältere Menschen. Auch jüngere Kinder sind nicht zum Fasten aufgerufen, für ältere ist es freiwillig. Auch Reisende und Soldaten im Krieg sind befreit. Sie können das Fasten nachholen.

Wie viele Menschen fasten im Ramadan?

In Deutschland leben schätzungsweise 5,6 Millionen Musliminnen und Muslime. Fast vier Fünftel von ihnen fasten ganz oder teilweise. Das besagt eine Studie des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge aus dem Jahr 2020.