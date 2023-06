Harry vor Gericht: Wurde der Prinz jahrzehntelang abgehört?

Harry macht Presse für Tod der Mutter verantwortlich

Prinzessin Diana

Harry macht keinen Hehl daraus, dass er die "tabloid press", wie die Boulevardpresse in Großbritannien genannt wird, verachtet und für den Unfalltod seiner Mutter 1997 verantwortlich macht. Erst kürzlich gingen Harry und Meghan an die Öffentlichkeit mit dem Vorwurf, sie seien von Fotografen geradezu filmreif durch New York gehetzt worden. Die Darstellung, deren Dramatik nicht unabhängig bestätigt wurde, erinnerte an Dianas Todesfahrt in Paris. Sie wurde damals ebenfalls von Paparazzi verfolgt.

Weitere Prominente klagen ebenfalls

Der Prozess läuft im Rahmen einer Sammelklage. Neben Prinz Harry klagen auch die Coronation-Street-Schauspieler Michael Turner und Nikki Sanderson sowie Fiona Wightman. Es geht dabei auch darum, inwiefern die Führungsebene des Verlags in die Praktiken verwickelt war.