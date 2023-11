Besondere Aufnahmen: Polarlichter in NRW

Polarlichter sind ein faszinierendes Naturspektakel, das nur selten in Deutschland zu sehen ist – bessere Chancen gibt es gewöhnlich in Skandinavien. Doch in der vergangenen Nacht hatten einige Frühaufsteher mit Kamera in NRW das Glück, die leuchtenden Schleier auch hier am dunklen Himmel zu entdecken.

Im nördlichen Sauerland hat die Polarlichtjägerin Chantal Anders das Phänomen jetzt festhalten können. In Ense zeigten sich die Polarlichter für einige Minuten zwischen 0.33 und 0.45 Uhr.

Mit bloßem Auge kaum zu sehen

Was auf den Videoaufnahmen eindrucksvoll aussieht, war allerdings nur mit den Augen kaum zu sehen: Erst im Zeitraffer werden sie richtig sichtbar, mit bloßem Auge war nur ein rosa Schimmer zu sehen. Um sie überhaupt zu entdecken, dürfen nur möglichst wenig andere Lichtquellen stören. Im April gab es das Phänomen in Deutschland schon einmal, damals waren sie auch mit bloßem Auge zu sehen.

Polarlichter entstehen, wenn sogenannte Sonnenwinde auf den Sauerstoff der oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen. Dabei entsteht überschüssige Energie, die sich dann in Form von Licht zeigt. Durch das Magnetfeld der Erde werden die aus Gasen bestehenden Sonnenwinde in Richtung der Pole geleitet: Deshalb gibt es Polarlichter vor allem dort.

In Deutschland nur rote Lichter

Die Polarlichter gibt es in verschiedenen Farben: rot, grün, blau, violett, weiß und gelb kommen vor. In Deutschland sind sie aber in der Regel immer rot – die Farbe entsteht, wenn die Sonnenwinde in circa 200 Kilometern Höhe auf den Sauerstoff stoßen.

Wer sie verpasst hat, muss nicht verzweifeln: Polarlichter treten immer mal wieder auch in unseren Breiten auf. Um sie zu sehen, braucht man vor allem einen wolkenlosen Himmel, wenig störendes Licht und auch ein erhöhter Standort kann helfen.