Lauryn Hill hat sich inzwischen auf Instagram & C.o zu der Klage ihres Bandkollegen gemeldet. Sie bezeichnet die Vorwürfe als "haltlos" und behauptet in ihrem Statement, die Tourpläne seien nur zustande gekommen, um Pras mit seinen Anwaltskosten zu helfen. Der wurde im Frühjahr nämlich wegen Geldwäsche und Lobbyismus verurteilt. Er soll über einen malaysischen Staatsfond hohe Summen veruntreut haben, Teile davon sollen in illegale Wahlkampfspenden geflossen sein.

Es ist leider nichts Neues, dass sich die Mitglieder der einflussreichsten Hip-Hop-Band aller Zeiten untereinander streiten. Was das für die Europa-Termine der Tour bedeutet, bleibt abzuwarten. Mitte des Monats sollen sie in Köln und Ende des Monats in Berlin spielen.