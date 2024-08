Olympia-Obsession: Warum uns diese Spiele so begeistert haben

Medien als Treiber der Emotionalität

Sport und vor allem die Unvorhersehbarkeit eines Live-Sport-Events lassen sich natürlich auch gut in den sozialen Medien vermarkten. Kurze Clips, in denen die emotionalsten Momente noch einmal komprimiert zusammengeschnitten werden, gehen viral und motivieren noch mehr dazu, die Spiele zu verfolgen. Jochem Kotthauss Einschätzung ist, dass dies "die ersten Olympischen Spiele waren, die das digitale Potenzial vollumfänglich ausgeschöpft haben."

Olympia-Gefühl überträgt sich über Bildschirme

Soziologe Kotthaus bewertet die Arbeit der Medien bei diesen Olympischen Spielen als sehr gelungen. "Für uns zuhause war das ja eigentlich nur eine Medieninszenierung", sagt er. Das Level von emotionaler Anteilnahme sei bei der Fußball-EM doch noch um einiges höher gewesen, durch Stadionbesuche und außeralltaglichen Erfahrungen. Das sei nur denen vergönnt, die in Paris dabeigewesen waren. Dennoch, so Kotthaus, gab es eine "sehr inklusive, anteilnehmende, gefühlt partizipative Inszenierung, die nicht so aufdringlich war."

Paris als Austragungsort hat aber natürlich auch dazu beigetragen, ein Euphorie-Gefühl bei den Zuschauenden auszulösen. "Paris verbinden wir sowieso mit einer ganz besonderen Kultur", so Kotthaus. Und auch Besuchende vor Ort berichten von fröhlichen und freundlichen Pariserinnen und Parisern, die auch froh schienen, die politischen Probleme des Landes kurzzeitig vergessen zu können.

"Was man hier so zuweilen an Hektik und Gereiztheit erlebt, das ist wie weggewischt gewesen während der letzten zwei Wochen. Die Menschen hier haben Spiele voller Leichtigkeit und Fröhlichkeit und Gemeinschaftlichkeit erlebt." Sabine Rau, Paris-Korrespondentin

Auch Medienschaffende erzählten in ihrer Berichterstattung immer wieder davon, dass sie die französischen Gastgeberinnen und Gastgeber als außergewöhnlich freundlich und zugewandt erlebt haben.

Und jetzt?

Lange dauert es nicht, bis das nächste sportliche Highlight ansteht: In gut zwei Wochen, am 28. August, starten die die paralympischen Spiele, ebenfalls in Paris. Auch diese Spiele werden von ARD und ZDF übertragen.

