Cum-Ex-Skandal: Olaf Scholz und seine Gedächtnislücken

Wie gut sollte das Erinnerungsvermögen eines Spitzenpolitikers sein? Ist es zu viel verlangt, sich genauer an Gespräche zu erinnern, die sechs Jahre zurückliegen und in denen es um Beträge in Höhe von fast 50 Millionen Euro ging? Diese Fragen schwingen mit, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) heute um 14 Uhr vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft aussagen muss.

Warum ließ sich die Stadt Hamburg 47 Millionen Euro entgehen?