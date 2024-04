Weitere Themen

Neue Sanktionen gegen Iran geplant - EU-Gipfel in Brüssel • Nach dem iranischen Angriff auf Israel werden die USA neue Sanktionen gegen den Iran verhängen. Das teilte der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, gestern Abend in Washington mit. Die Sanktionen richten sich demnach gegen das Raketen- und Drohnenprogramm des Irans, gegen Unterstützer der iranischen Revolutionsgarden sowie gegen das iranische Verteidigungsministerium. Auch die EU plant neue Sanktionen gegen den Iran. Die Lage in Nahost wird auch eines der Themen heute Abend beim Dinner des EU-Gipfels in Brüssel sein. Ansonsten werden die 27 Staats- und Regierungschefs beim Gipfel vor allem über Reformen des europäischen Binnenmarktes sprechen, die die EU gegenüber China und den USA wettbewerbsfähiger machen sollen.

Großeinsatz gegen organisierte Schleuserkriminalität • Die Bundespolizei geht seit heute früh in acht Bundesländern gegen Schleuser vor - auch in NRW. Mehr als 1.000 Beamtinnen und Beamte sind bei dem Großeinsatz dabei, zehn Beschuldigte wurden verhaftet, die meisten davon in Köln. Die Ermittlungen richten sich gegen eine Bande, die Menschen aus China zu Unrecht Aufenthaltserlaubnisse verschafft haben soll - gegen Zahlung mehrerer zehntausend Euro.