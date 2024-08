Guten Morgen, NRW!

Spatenstich für neues Chipwerk in Dresden • In Dresden wird heute der Spatenstich für eine Chipfabrik des Branchenriesen TSMC aus Taiwan gefeiert. TSMC arbeitet in Dresden in einem Gemeinschaftsunternehmen namens ESMC mit Infineon und Bosch aus Deutschland und NPX aus den Niederlanden zusammen. In dem neuen Werk sollen 2.000 Arbeitsplätze entstehen, die Produktion soll Ende 2027 starten. TSMC ist der weltweit größte Hersteller von Halbleitern und fertigt bislang vor allem in seiner Heimat Taiwan sowie in China. Die Fabrik in Dresden wird die erste des Konzerns in Europa sein.

Gewalt gegen Frauen = Terrorismus? • Die neue britische Regierung will extreme Frauenfeindlichkeit künftig als Form des Terrorismus behandeln. Das meldet die Zeitung "Sunday Telegraph" unter Berufung auf die Pläne von Innenministerin Yvette Cooper zur Bekämpfung der Onlineradikalisierung junger Männer. Dies könnte unter anderem bedeuten, dass Lehrer gesetzlich verpflichtet wären, Schüler, die sie extremer Frauenfeindlichkeit verdächtigen, an ein Anti-Terror-Programm der Regierung zu verweisen. Die Maßnahme folgt auf Warnungen, dass frauenfeindliche Meinungsmacher Jungen im Internet radikalisieren.

Und übrigens ...

3.000 neue Wörter wurden in den Duden aufgenommen

Neue Duden-Auflage erscheint • Was für ein dickes Buch: Der neue Duden, der heute erscheint, ist so umfangreich wie noch nie. 3.000 neue Wörter sind in dem bekanntesten Nachschlagewerk der deutschen Rechtschreibung hinzugekommen - darunter: Antigen-Schnelltest, ChatGPT und Ukraine-Krieg. Über 1.300 Seiten umfasst die 29. Auflage des Duden. Die Redaktion hat aber auch Wörter gestrichen, die nicht mehr genutzt werden - allerdings nur 300. Wörter streichen, sagt die Duden-Chefredaktion, sei viel schwerer, als neue Wörter aufzunehmen.

