40 Jahre Alphaville-Song "Forever young" • Es gibt ihn schon seit 40 Jahren, den Song "Forever young", aber er gilt immer noch als jung. "Do you really want to live forever? Forever and ever" - diese Textzeilen wurden am 3. September 1984 veröffentlicht und erleben gerade einen Hype auf Tiktok. Hunderttausende haben ihre Kurzvideos in den vergangenen Monaten mit einem Songschnipsel des Klassikers unterlegt - oft mit emotionalen Bildern aus ihrem Leben. Das damalige Synthie-Pop-Trio Alphaville gründete sich 1982 in Münster und veröffentlichte 1984 die ersten drei Singles.