Rund 2.600 Anbieter, die Musik in irgendeiner Art direkt verkaufen, können für die Chartermittlung Meldungen abgeben: Vom kleinen Plattenladen über Elektronikfachhändler bis zu Downloadanbietern und Streamingdiensten. Nach Angaben der GfK Entertainment werden so 90 Prozent des deutschen Musikmarkts erfasst. Ermittelt würden die Daten über computergestützte Kassensysteme. Die Datenübertragung von Downloads und Streaming-Verkäufen läuft direkt von den Shops aus.

Alphaville: Inhaltlich topaktuell?

Vielleicht liegt es ja auch am Text, der plötzlich wieder aktuell erscheint, dass "Forever young" plötzlich wieder trendet. Denn um die ewige Jugend geht es nur vordergründig: " Hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? " heißt es gleich am Anfang: "Das beste hoffen, aber das Schlimmste erwarten. Werdet ihr die Bombe werfen oder nicht?". In den nächsten Zeilen ist von Ohnmacht die Rede, von " Führern ", die verrückt geworden sind.

Alphaville 1984 vor einem Auftritt in einer TV-Show

Das Lied kam heraus auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges: In Deutschland wurden NATO -Raketen stationiert, die Gefahr einer Atombombe schien zum Greifen nah. Junge Menschen schienen sich auf das Schlimmste gefasst zu machen: jung zu sterben. Das Lied drückte damals das Lebensgefühl einer Generation aus.

Fakt ist: Alphaville-Sänger Marian Gold füllt mit dem Lied gerade wieder Stadien, nicht nur in Deutschland. Ob es heute dieselben Fans von damals sind, die sich darin noch einmal wiederfinden, oder ob die Gen Z es ebenfalls für sich entdeckt hat - offenbar trifft der Song wieder ein Lebensgefühl.

