Neusser Schulausschuss trifft sich zum "Runden Tisch Islamismus" • Nach den "Scharia-Vorfällen" an einer Neusser Gesamtschule im vergangenen Jahr hatte die Politik im Februar beschlossen, einen Runden Tisch einzurichten. Er sollte über ideologische, politische und religiöse Beeinflussung an Neusser Schulen und mögliche Präventionsstrategien beraten. Heute Nachmittag wird ein erster Bericht zum Runden Tisch vorgelegt. Vier muslimische Schüler sollen versucht haben, an einer Schule Regeln entsprechend der islamischen Scharia durchzusetzen.

Essen strahlt

Start des Essen Light Festivals • In den letzten Jahren kamen zwischen 300.000 und 400.000 Besucher zum Essen Light Festival. Heute Abend wird das Lichtkunst-Spektakel wieder eröffnet. Das Highlight der diesjährigen Festivalausgabe ist eine Installation auf dem zentralen Kennedyplatz. Der Künstler Daniel Markgraf projiziert dort Werke aus dem Museum Folkwang auf die Fassaden. Das Festival läuft noch bis zum 12. Oktober.

Weltsynode tagt in Rom • In Rom kommen heute Vertreter der katholischen Kirche für die entscheidende Runde der sogenannten Weltsynode zusammen, um gemeinsam über Mitbestimmung und einen anderen Umgang in der Kirche zu debattieren. Die Weltsynode gilt als eines der wichtigsten Reformprojekte des Papstes und findet zum zweiten Mal statt. Neben den Bischöfen sind dabei auch Laien und Frauen vertreten - so etwas gab es zuvor nie. Die Erwartungen sind groß: Wie sieht die künftige Rolle der Frau aus? Dürfen Priester heiraten? Sind die Bischöfe bereit, Macht abzugeben und die Laien wirklich mitentscheiden zu lassen?

Querdenker muss vor Gericht • Ab heute muss sich der Gründer der "Querdenken"-Bewegung, Michael Ballweg, wegen des Vorwurfs des versuchten Betrugs und der Steuerhinterziehung vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Er soll für "Querdenken" Spenden im Umfang von mehr als einer Million Euro eingeworben haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe die Spender über die Verwendung der Gelder getäuscht und nur einen Teil der Gelder tatsächlich für die "Querdenken 711"-Bewegung verwendet.

Dortmund mit Rekordsieg • Borussia Dortmund hat gegen Celtic Glasgow mit 7:1 gewonnen - so hoch wie noch nie in der Champions League. Leverkusen gewann gegen Mailand mit 1:0 und holte damit den zweiten Sieg. Außerdem trennten sich Stuttgart und Prag unentschieden 1:1. Heute spielen Bayern München und Leipzig.

DAS WETTER IN NRW

Wolkig mit kleinen Lichtblicken • Heute bleibt es meistens dicht bewölkt, die Sonne lässt sich nur manchmal sehen. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag bilden sich einige Schauer, die zum Abend aber abklingen. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 16 Grad, in den höheren Lagen von Sauerland und Eifel werden 9 bis 11 Grad erreicht. Der Wind weht zunächst schwach, am Nachmittag mäßig und dreht auf Nord bis Nordost.