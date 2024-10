Das sind die vier Nominierten aus NRW:

1. Das Joseph-DuMont-Berufskolleg in Köln ist eine Schule für Medienberufe und kaufmännische Berufe, die drei Prinzipien verfolgt: Selbstorganisation/Selbstorganisiertes Lernen, Gesundheitsbewusstsein und Medienkompetenz.

2. Die Siebengebirgsschule in Bonn ist eine Förderschule, dort lernen Kinder mit individuell angepassten Plänen auf Tablets. Die Schule war wegen ihres besonderen Digitalkonzepts während der Corona-Pandemie bereits für den Deutschen Schulpreis Spezial 2020/21 nominiert.

3. Wer das katholische St.-Pius-Gymnasium in Coesfeld besucht, der sieht offene Klassenzimmer und Schüler, die nicht nur in den Räumen, sondern auch in den Gängen und ehemaligen Pausenhallen arbeiten. In den sogenannten "Sternstunden" arbeiten die Schülerinnen und Schüler zweimal wöchentlich individuell an ihren Aufgaben. Die offenen Türen dienen auch dazu, dass sie jederzeit Hilfe finden.

4. Das Thomas-Morus-Gymnasium in Oelde ist eine UNESCO-Schule und hat unter anderem in den Klassen 7 bis 9 das phänomenbasierte Lernen ( PBL ) eingeführt. In dieser Doppelstunde können die Schülerinnen und Schüler einer selbstgewählten Frage nachgehen, die sich in den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNESCO verorten lässt.

Preisverleihung mit Bundeskanzler Scholz

Die Preisverleihung ist heute Vormittag mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Sie wird live bei Youtube und auf www.deutscher-schulpreis.de gestreamt. Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro dotiert, die fünf weiteren Preise mit jeweils 30.000 Euro. Alle nominierten Schulen, die nicht ausgezeichnet werden, erhalten einen Anerkennungspreis in Höhe von 5.000 Euro.

Die Jury hatte zunächst 20 Schulen aus mehr als 80 Bewerbungen ausgewählt. Zwischen April und Juni besuchten und begutachteten Juryteams dann die Schulen. Sechs Kriterien standen dabei im Fokus:

Unterrichtsqualität

Leistung

Umgang mit Vielfalt

Verantwortung

Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner

Schule als lernende Institution

" Diese Merkmale sind inzwischen als Kennzeichen guter Schulqualität allgemein anerkannt ", schreibt die Robert-Bosch-Stiftung, die den Schulpreis zusammen mit der Heidehof Stiftung jedes Jahr veranstaltet.

Quelle:



Homepage Deutscher Schulpreis

Über dieses Thema berichten wir auch am 02.10.2024 im WDR Fernsehen und Radio.