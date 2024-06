Zusammengestellt von Victor Fritzen und Ines Karschöldgen aus dem WDR Newsroom.

Hochwasserlage weiter kritisch • In Teilen Bayerns bleibt die Hochwasser-Lage weiter kritisch. Im oberbayerischen Landkreis Rosenheim und in Regensburg wurde der Katastrophenfall ausgelöst. In Regensburg mussten am späten Montagabend 200 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch die Gemeinden Raubling und Rohrdorf wurden evakuiert. In Passau soll am Nachmittag der Scheitel der Donau 9,50 Meter erreichen. Während sich die Wetterlage in Baden-Württemberg langsam entspannt, werden die Folgen des verheerenden Hochwassers immer stärker sichtbar. Vier Todesopfer wurden bislang geborgen. Nach einem vermissten 22-jährigen Feuerwehrmann, der in den Fluten kenterte, wird nicht weiter aktiv gesucht.

Noch immer sind Tausende Helfer im Einsatz - manche schon mehr als 24 Stunden. Auch aus NRW kam Unterstützung: seit gestern sind 250 Rettungskräfte vor Ort - viele von ihnen von der DLRG . Sie sollen laut Innenministerium für 48 Stunden im bayerischen Hochwassergebiet eingesetzt werden - und nach aktuellem Stand vor allem Deiche sichern.

Solche Unwetter mit Starkregen - wie gerade in Bayern und Baden-Württemberg - wird es künftig öfter geben, sagen Klimaforscher wie Constanze Schmidt vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie. Sie erklärt, warum der Starkregen das neue Normal ist und wie wir uns darauf vorbereiten können.