Ampel berät über Haushalt 2025 • Die Spitzen der Ampel-Koalition treffen sich am Nachmittag, um über eins der größten Konfliktthemen zu beraten - den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Anfang Juli soll der Entwurf im Kabinett beschlossen werden – noch klafft in der Finanzplanung allerdings eine Milliarden-Lücke. Und die Positionen sind weit auseinander: Finanzminister Christian Lindner ( FDP ) fordert, beim Bürgergeld zu sparen - aus der SPD kommt zunehmend Druck, die Schuldenbremse aufzuheben.

Ermittlungen nach dem Angriff von Wolmirstedt • In Wolmirstedt bei Magdeburg hatte ein 27-jähriger Mann aus Afghanistan am Freitagabend mehrere Menschen bei einer privaten EM-Party angegriffen. Eine Frau und ein Mann wurden dabei schwer verletzt, ein weiterer Mann leicht. Als der Täter auch auf die herbei gerufene Polizei losging, wurde er erschossen. Vor dem Angriff auf der Party soll er einen 23-jährigen Landsmann attackiert und so schwer verletzt haben, dass dieser wenig später starb. Über mögliche Hintergründe und den Stand der Ermittlungen will die Polizei am Nachmittag informieren.

AfD darf Parteitag in der Essener Grugahalle abhalten • Für die AfD ist der Weg für ihren Bundesparteitag Ende Juni in Essen nun endgültig frei. Die Stadt Essen akzeptiert das entsprechende Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen von gestern. In dem wurde die Kündigung des Mietvertrags für den Parteitag in der Essener Grugahalle durch die Stadt für ungültig erklärt. Essen hatte die Kündigung damit begründet, dass die AfD eine Klausel des Mietvertrags nicht akzeptieren wollte. In der hätte sie sich dazu verpflichten sollen, dass es auf dem Parteitag nicht zur Verbreitung verfassungsfeindlicher Parolen kommen würde.

Fahrradsternfahrt nach Köln • Aus Bergisch Gladbach, Wermelskirchen, Burscheid, Rösrath und Kürten wollen heute rund 3.000 Radfahrerinnen und Radfahrer zu einer Sternfahrt nach Köln starten. Unter dem Motto "Radfahren verbindet - Brücken bauen jetzt" will der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) auf die unzureichende Verkehrssituation auf den Kölner Rheinbrücken aufmerksam machen. Auch in anderen NRW-Städten wird um Radwege gerungen. Der Fahrradanteil am Gesamtverkehr liegt derzeit bei 13 Prozent.

DAS WETTER IN NRW

Aprilwetter mitten im Juni • Am heutigen Sonntag müssen wir uns auf sehr wechselhaftes Wetter einstellen. Schauer mit vereinzelten kurzen Gewittern wechseln sich rasch mit sonnigen Lücken und trockenen Phasen ab. Am Nachmittag werden Höchstwerte von 18 bis 21 Grad erreicht, am wärmsten wird es dabei an Rhein, Sieg und Weser.