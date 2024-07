Mit dem Aus der DFB -Elf endete zugleich die erfolgreiche Karriere von Mittelfeldspieler Toni Kroos. Der 34-Jährige absolvierte 114 Länderspiele und wurde 2014 Weltmeister. Mit Bayern München und Real Madrid gewann Kroos etliche Vereinstitel, darunter sechs Mal die Champions League.

Im zweiten Spiel am Freitag unterlag Portugal Vize-Weltmeister Frankreich im Elfmeterschießen mit 3:5. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 0:0 gestanden.

Heute folgen die beiden anderen EM -Viertelfinale: Um 21 Uhr treten die Niederlande und die Türkei in Berlin gegeneinander an. Nach dem Wirbel um den "Wolfsgruß" des türkischen Nationalspielers Merih Demiral wurde dieser gestern für zwei UEFA-Spiele gesperrt. Für das Spiel in Berlin hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan angekündigt. Um 18:00 Uhr ist Anstoß für das Viertelfinale England gegen die Schweiz in Düsseldorf. Im Stadion wird auch Prince William erwartet.

Massud Peseschkian wird neuer Präsident im Iran

Peseschkian gewinnt Wahl im Iran • Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt im Iran hat der reformorientierte Kandidat Massud Peseschkian vor dem Hardliner Said Dschalili gewonnen. Das gab der Sprecher der Wahlbehörde im Staatsfernsehen bekannt. Der frühere Gesundheitsminister Peseschkian hat eine Öffnung des Landes und mehr Freiheiten für die Menschen versprochen. Die Wahl im Iran war dreimal verlängert worden um insgesamt sechs Stunden, sie ging letztlich bis Mitternacht.

Biden beim gestrigen Wahlkampfauftritt in Wisconsin