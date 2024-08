Guten Morgen, NRW!

Zusammengestellt von Katja Goebel und Felix Wessel aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Feuerwerk zum Olympia-Abschluss über dem Stadion in Paris

Spektakulärer Abschluss bei Olympia in Paris • So wie die Eröffnung war auch die Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Paris wieder ein riesiges Event. Bei der Zeremonie zogen die vielen tausend Sportlerinnen und Sportler - angeführt von ihren Fahnenträgern - ins Stade de France.

Die Schlussfeier war bunt und stand sehr im Zeichen des Gastgebers der kommenden Olympischen Spiele: Los Angeles. Unter anderem seilte sich US -Actionstar Tom Cruise vom Stadiondach ab, nahm die Olympische Flagge entgegen und brachte sie in einer eingespielten Filmsequenz actionreich nach Hollywood. In Kalifornien spielten die Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish und Snoop Dogg am Strand.

Hollywood-Star Tom Cruise seilte sich vom Stadiondach ab

Den ersten Platz im Medaillenspiegel sicherten sich die USA. Das deutsche Team hat bei Olympia insgesamt 33 Medaillen geholt. Das sind zwar die wenigsten seit der Wiedervereinigung, aber mit zwölf Goldmedaillen holten die deutschen Olympioniken mehr als bei den Spielen in Tokio 2021.

Heute Mittag wird das Team Deutschland in Köln erwartet, sie reisen mit dem Zug aus Paris an. Im Historischen Rathaus in Köln gibt es für sie einen Empfang mit Familien und Freunden.