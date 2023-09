Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein: Was tun mit dem toten Wald?

Hier, in Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein, wird deutlich, wie sehr die Natur in den vergangenen Jahren gelitten hat. Unter Stürmen, Dürre und Borkenkäfern. Jan Zimmermann, der stellvertretende Leiter des Regionalforstamtes Siegen-Wittgenstein kann das Baumleid in Zahlen ausdrücken. Netphen, sagt er, habe eine Fläche für waldliche Nutzung von etwa 9.000 Hektar. Auf etwa 2.000 Hektar seien die Bäume gestorben - das ist eine Fläche in etwa so groß wie 2.800 Fußballfelder: Es sind die alten Fichten, die erst krank, dann braun und dann abgeholzt wurden.

In Netphen ist etwas mehr als ein Fünftel der Waldflächen aktuell ohne Bäume. Die Stadt steht damit in der Schadensbilanz besser da, als der Kreis Siegen-Wittgenstein - dort sei ein Drittel der ursprünglichen Fläche nicht mehr bewaldet, sagt Zimmermann. Einige Ortschaften in Netphen hat es dennoch hart getroffen. Klaus Hofmann ist Waldvorsteher der Waldgenossenschaft Netphen-Oelgershausen. Seine Genossenschaft habe in den vergangenen Jahren die Hälfte der bewaldeten Fläche verloren und 80 Prozent des gesamten Holzvolumens.

"Ein finanzielles Desaster." Klaus Hofmann, Waldgenossenschaft Netphen-Oelgershausen

Holz aus Netphen mit dem Container nach China

Die ersten gerodeten Bäume habe man in Containern nach China verschifft - " für lau ", sagt Hofmann. Inzwischen seien die Preise für Stammholz etwas besser. Allerdings stünden der Genossenschaft nach der Abholzung auch Jahrzehnte mit schlechten Einnahmen bevor. Das Wirtschaftliche, das ist die eine Sache. Das andere sei das Emotionale.

Die Siegerländer Haubergswirtschaft - eine typische Form der genossenschaftlichen Waldbewirtschaftung - hat im Siegerland eine lange Tradition. 1815 teilte man hier den Wald in Waldgenossenschaften auf, die bis heute bestehen und oft in Familienhand sind. Waldanteile werden oft von Generation zu Generation vererbt. Die Genossenschaften arbeiten nach einem strikten Prinzip der Nachhaltigkeit, Kahlschlag ist verboten.

Hofmann erzählt, er sei seit 33 Jahren Waldvorsteher in Oelgershausen. Er hat die Bäume wachsen und sterben sehen. Er sagt, die Fichten, die jetzt im Kollektiv verschwunden sind, seien die Bäume, die die Großväter-Generation gepflanzt hat. Das verpacke nicht jeder emotional gut. Viele im Vorstand seien deshalb gegangen. Immerhin: Die nächste Generation sei jetzt da und packe an.

"Die jungen Leute sind motiviert, es gibt eine hohe Identifikation gegenüber dem Waldbesitz." Waldvorsteher Klaus Hofmann

Eine Drohne soll neue Bäume aussäen

Was macht man mit Wald, der kein Wald mehr ist? Zimmermann vom Regionalforstamt erzählt, dass im Herbst und Winter eine Drohne übers Land fliegen und neues Leben säen soll. Das Verfahren ist neu. Gesät werden soll im Tiefflug: Birke, Eberesche, Douglasie, Lerche und Kräuter. Die Samen seien umgeben von einer Schutzhülle. Damit die Chancen fürs Überleben steigen. Anderswo, im Arnsberger Wald, hat man auch schon über einen Feuerwehrschlauch Saat versprüht.