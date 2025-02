Todestag von Nawalny: Gedenken an den Putin-Gegner - auch in NRW

In Moskau, am Grab des einst wichtigsten Gegners von Kremlchef Wladimir Putin, haben sich am Sonntagmorgen Hunderte Menschen versammelt. Erwartet wird auch die Mutter des vor genau einem Jahr gestorbenen Alexej Nawalny. In Berlin lädt seine Witwe Julia Nawalnaja zum Gedenken.

"Wir werden nicht vergessen." Verein "Freies Russland NRW"

Der Verein "Freies Russland NRW" lädt zum Todestag zu mehreren Gedenkveranstaltungen ein. "Wir werden nicht vergessen. Wir werden nicht vergeben" , teilte der Verein bei Facebook mit.

Gedenkveranstaltungen in Düsseldorf, Bonn und Siegen

In Düsseldorf soll es laut Verein um 16 Uhr auf dem Marktplatz eine Kundgebung geben. In Bonn um 12 Uhr eine Kundgebung vor dem russischen Generalkonsulat stattfinden. In Siegen soll an der Ecke Bahnhofstraße und Siegbrücke für sechs Tage eine Gedenkstätte errichtet werden.