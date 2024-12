Klimawandel bedroht Wintersport - Was tun die Skigebiete?

Stattdessen müssen Alternativen her, denn viele Regionen sind auf die Einnahmen aus dem Tourismus angewiesen. Welche das sind, erzählt Georg Bayerle aus der Bergsteigerredaktion vom Bayerischen Rundfunk.

Gerade die kleineren Skigebiete verändern sich. Sie werden Naturschnee-Skigebiete, wo man fahren kann, wenn viel Schnee fällt – und wo kein Skibetrieb möglich ist, wenn kein Naturschnee da ist. Georg Bayerle, BR Berge

Größter Treiber dieser Entwicklung ist der Klimawandel, den man in den Alpen bereits jetzt schon deutlich stärker spürt als im Flachland. Und auch wenn man technisch und klimatisch in höher gelegenen Skigebieten noch lange Skifahren kann, so müssen sich doch eigentlich alle Skigebiete damit auseinandersetzen.

Auch höher gelegene Skigebiete müssen sich Gedanken machen

Die entscheidende Herausforderung ist für Georg Bayerle, " dass das Ganze naturverträglicher wird. Das betrifft die Anreise und auch die Skigebiete müssen den Energieverbrauch senken ."

Wie gehen Skigebiete und Veranstalter damit um? Welche Alternativen gibt es zum klassischen Alpinski? Und wer kann sich den überhaupt noch leisten? Das klären wir im Podcast “nah dran”.

