WDR : Was können wir alle eigentlich gemeinsam erwarten, wenn wir 730 Seiten lesen wollen, in denen eine Frau gemeinsam mit ihrer engsten Mitarbeiterin Auskunft über sich selbst gibt? Wozu kann uns das dienen?

Roll: Ich finde ja, dass es eine wahnsinnig spannende Lebensgeschichte ist. Die wird noch einmal und zwar jetzt aus erster Hand erzählt, offenbar in zwei Teilen, das hat eine schöne Klapp-Symmetrie. Die ersten 35 Jahre hat Angela Merkel in der DDR verbracht, jetzt sind wieder 35 Jahre um. Sie ist jetzt 70, war 16 Jahre Bundeskanzlerin und vorher acht Jahre bei Kohl im Kabinett, da gibt es schon eine Menge zu erzählen.

Aber ich habe auch schon gemerkt: Es wird halt so erzählt, wie sie auch immer war: bescheiden, Staatsdienerin, auf diese etwas nüchterne Art. Vielleicht sogar langweilig, aber dafür gut zu verstehen. Also da sind keine Effekthaschereien drin, keine spannenden Kapitelanfänge, keine Cliffhanger - vielleicht braucht man das auch nicht, wenn eine Lebensgeschichte so interessant ist.

WDR : Glauben Sie, Frau Merkel wäre jetzt auch an die Öffentlichkeit gegangen mit dieser Innensicht, wenn sich nicht in den letzten Jahren immer intensiver und auch in ihrer eigenen Partei die Erzählung verbreitet hätte, sie sei für anderthalb Jahrzehnte Stillstand in Deutschland verantwortlich? Glauben Sie, Frau Merkel versucht da jetzt einen Gegenpunkt zu setzen?

Roll: Das muss man vielleicht doppelt beantworten. Ich bin ziemlich sicher, dass sie dieses Buch geschrieben hätte. Ich bin auch sicher, dass sie überhaupt erst nachdenken kann, was sie mit dem Rest ihres Lebens macht, nachdem dieses Buch erschienen ist und sie also Gelegenheit hatte, ihre Geschichte aus ihrer Sicht zu erzählen. Das ist das eine.

Und das andere ist: Was erwarten wir denn? Erwarten wir, dass eine Frau wie Angela Merkel ein Buch schreibt, in dem steht " Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab alles falsch gemacht. "? Ich denke, der Titel "Freiheit" bedeutet vielleicht auch, ich nehme mir die Freiheit, nochmal zu erklären, warum ich es alles so gemacht habe. Und ich nehme mir auch die Freiheit, dabei zu bleiben, dass es aus damaliger Sicht alles richtig war.

Angela Merkel mit Wladimir Putin in Wiesbaden

So wirkt es auch in den Passagen, die ich gelesen habe, wo es um Putin, um Nord Stream geht. Da steht niemals etwas wie " Oh entschuldigung, das hätte ich anders gemacht. " Da steht höchstens: " Ich verstehe, dass wenn man heute draufguckt, es anders interpretieren kann. " Aber hauptsächlich schreibt sie: " Das habe ich aus diesen und jenen Beweggründen damals so gemacht und ja, ich würde das heute wieder ganz genauso machen. "

Ich habe dabei an Helmut Schmidt gedacht. Als er fertig war, wollten den alle in die Wüste jagen, auch die eigene Partei. Alles war falsch, zum Beispiel der NATO-Doppelbeschluss. Dann hat Schmidt Bücher geschrieben, in denen er erklärt hat, wie er es gemeint hat, und dann ist Zeit vergangen. Und dann hat er Glück gehabt, dass der Zeitgeist irgendwann auf dem Silbertablett vorbeikam und fand: Genau genommen hat er es doch richtig gemacht. Also wenn man ein bisschen von oben draufschaut, glaube ich, dass es (Anm. d. Redaktion: auch bei Merkel) so funktionieren könnte.