NRW-Kripo nicht zu überlastet

Die Studie hat für NRW-Innenminister Herbert Reul einen wichtigen Kern: "Die Leute bei der Kripo schultern viel, aber niemand wird von der Arbeit erdrückt." Die Mehrheit der Befragten bewerteten die Belastung der Kripo als „leicht überdurchschnittlich. Sie stünden - trotz zahlreicher gegenteiliger Klagen -ihrer Arbeit positiv gegenüber. Die Behauptung, dass Kriminalkommissariate "überall und permanent total überlastet" seien, könne so nicht stehen bleiben.

Das zeige die rund 350 Seiten starke Forschungsarbeit, die die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) im Auftrag des Innenministeriums erstellt hat. Seit Mai 2022 waren dafür Hunderte Mitarbeitende der Polizei aber auch Studierende zum Thema "Kriminalitätsaufkommen und Stresserleben in der Kriminalpolizei Nordrhein-Westfalen" befragt worden.

"Viele Berichte, viele Fristen, viel Papierkram"

Innenminister Herbert Reul und Kriminologe Stefan Kersting stellen die Ergebnisse der Studie zu Belastungen und Stresserleben bei der Kripo vor

Die Arbeit werde vor allem dadurch erschwert, dass die Delikte komplexer werden, so Reul. Es gebe weniger Eigentumsdelikte, dafür mehr Betrugsverfahren, sexualisierte Gewalt, Straftaten im digitalen Raum. Besonders herausfordernd seien emotionale Fälle wie Kindesmissbrauch oder häusliche Gewalt. Fachbereiche müssten intensiver zusammenarbeiten. Die Dichte der Vorgänge nehme zu, weiß Reul: "Viele kleine Verfahren, viele Berichte, viele Fristen, viel Papierkram. Auch veränderte Gesetze im Strafrecht, in der Strafp rozessordnung machen es der Kripo nicht leichter." Allein zwischen 2018 und 2020 habe es über einhundert Gesetzesänderungen gegeben.

Nachwuchskräfte zieht es mehr zur Schutzpolizei

Das wiederum schrecke viele dringend benötigte Nachwuchskräfte ab. Es mache ihn nachdenklich, "dass in der Polizei der Kripo-Beruf nicht der spannendste ist", sagt Reul. Die allermeisten jungen Leute wollten lieber in die Schutzpolizei. " Die wollen unterwegs sein auf den Straßen." Kriminalistik-Professor Stefan Kersting von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen hat durch die Studie eine Baustelle identifiziert: Es gebe beim Nachwuchs ein Imageproblem der Kriminalpolizei. Die Studierenden schätzen das Ansehen der Kripo in der Bevölkerung als sehr hoch ein. Im Gegensatz dazu glauben viele, dass die Arbeit bei den Kollegen der Polizei im eigenen Haus kritischer beurteilt wird. Kersting weiß: Die Nachwuchskräfte wollten lieber in Teams arbeiten und nicht als Einzelsachbearbeiter bei der Kripo ihre Vorgänge am Schreibtisch abarbeiten. "Das begeistert die Studierenden natürlich wenig. Damit kriege ich kein Interesse geweckt für die Kripo." Vielmehr müsse die Kripo sich fragen, was sie denn Positives vom Wachdienst übernehmen könne. "Etwa Gruppenarbeit in Kommissariaten mit Teams, die heterogen zusammengesetzt sind und die relativ autonom arbeiten können." Damit könne der Job attraktiver werden.

Senior-Experten sollen Spannung in Ausbildung bringen

NRW-Innenminister Reul will mehr Nachwuchs für Kripo interessieren

Daran will auch Reul weiter arbeiten lassen. "Wichtig ist, die Attraktivität des Berufs durch Ausbildung, durch Praktika zu wecken, zu stärken und zweitens die Arbeit auch dadurch zu erleichtern, dass wir darüber nachdenken: Wo können wir sie von überflüssiger Verwaltungsarbeit entlasten?" Durch die Pensionierungswelle der Boomer-Generation seien viele erfahrene Kripo-Leute weggebrochen. Sie sollen künftig verstärkt eingesetzt werden, um den Nachwuchs mit ihrer Erfahrung interessanter zu machen. Außerdem habe das Innenministerium bereits reagiert: Seit 2022 kann die Kripo zusätzlich mehr als 400 Ermittlerinnen und Ermittler einsetzen. Es gibt einen Ausbildungs- und Studienschwerpunkt „Ermittlungen“. Cybercrime-Inspektionen wurden eingeführt sowie spezielle digitale Tatortteams. Zudem ist ein Pilotprojekt mit Kriminalassistenten in Planung. Sie sollen die Mitarbeitenden bei der Kripo bei der Bürokratie entlasten.

