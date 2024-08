Geht es den Bienen also in der Stadt tatsächlich besser? Ganz so pauschal lässt sich das nicht sagen, erklärt Bernd Grünewald vom Institut für Bienenkunde. Schließlich sei auch nicht jede Stadt gleich. Ganz entscheidend sei die Bepflanzung. " In Städten wo es viele Parks und wilde Bäume gibt, fühlt sich eine Biene in der Tat sehr wohl. In sehr verdichteten Städten mit wenig Grün lebt es sich für die Tiere dagegen weniger gut. " Auch müsse man bedenken, dass es in Städten oft sehr viel heißer werde als auf dem Land, was den Bienen ebenfalls nicht gut bekomme, so Grünewald.

Zudem wird auf dem Land einiges getan, um den Bienen wieder mehr Lebensraum zu geben. Stichwort: "Blühstreifen". Diese werden aktiv auf Ackerflächen eingesät und bieten Insekten, Amphibien und anderen Tierarten Nahrung, Rückzugsräume und Brutmöglichkeiten. Laut Grünewald ist das eine " sehr sinnvolle Sache ", das alleine reiche aber nicht aus.

2024 Schlechte Honigernte

Das laufende Jahr war allerdings weder auf dem Land noch in der Stadt besonders erfolgreich für viele Imker: Durch den praktisch ausgefallenen Frühling und späten Frost hätten die Bienen weniger Futter gefunden, als in anderen Jahren. Seine Honigernte sei diesmal um etwa ein Drittel geringer ausgefallen als im letzten Jahr, sagt Imker Jones.