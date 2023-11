Giftige Grüne Mamba in Tilburg nach drei Tagen offenbar gefunden

Grüne Mambas können zwar Geschwindigkeiten bis zu 20 km/h erreichen, Angst, dass sich das Tour auf große Wanderschaft macht, musste man aber angesichts der kühlen Außentemperaturen aber eher nicht haben. Mambas bevorzugen enge, dunkle und warme Ruheplätze.

Schlange hinter Wand entdeckt?

Das scheint auch hier der Fall zu sein, denn offenbar hat sich das Tier gar nicht aus dem Haus ihres Besitzers wegbewegt. Wie der TV-Sender "Omroep Brabant" am Donnerstagabend berichtete, konnte ein Schlangenexperte die Schlange hinter einer Gipswand orten. Sein speziell ausgebildeter Hund habe an der Stelle, an der sich auch Heizungsrohre befinden, angeschlagen, sagte der Mitarbeiter des Reptilienzoos "Serpo". Nun soll offenbar vorsichtig die Wand eingerissen werden, um die Schlange wieder einzufangen.

Wer für die Kosten des Einsatzes aufkommt, ist noch unklar. In Deutschland ist die Haltung von exotischen und gefährlichen Tieren u.a. durch die Bundesartenschutzverordnung geregelt. Zudem gibt es besondere Anforderungen an die Tierhaltung. Laut Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) haftet ein Tierhalter grundsätzlich bei einem Ausbruch, zudem ist er zu Schadenersatz verpflichtet. Laut aktuellen Zahlen wurden Ende 2022 in NRW 3.700 Giftschlangen privat gehalten.