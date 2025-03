Mitten auf den Seeplatz am Ufer wird die "Friedrich Harkort" am Vormittag mit Schwerlastkränen gehievt. Dort verbringen Leute sonst ihre Freizeit. Eine Gastronomie und einen Spielplatz gibt es und auch der Ruhrtalradweg verläuft ganz in der Nähe.

Sanierung bis April

Das Schiff wird voraussichtlich zwei Wochen lang auf diesem Platz überholt, weil sonst keine andere Fläche am See zur Verfügung steht. An dem Ausflugsschiff soll vor allem der Unterboden saniert werden. Ab April soll es dann wieder über den Harkortsee schippern.