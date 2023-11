Krüstchen oder Kanten: Wissenschaftler erforschen NRW-Alltagssprache

Sprachwissenschaftlerin: "Dialekt wird kaum noch gesprochen"

Im Gegensatz zu Dialekten sei im Bereich Alltagssprache noch nicht so viel geforscht worden, sagt Rein. " Mittlerweile ist es aber so, dass kaum noch Dialekt gesprochen wird. Regional geprägte Ausdrücke in der Alltagssprache werden aber noch oft genutzt. "

Dabei geht es aber nicht nur um einzelne Begriffe sondern auch Redewendungen. So zeigen die Daten aus der App auch, in welchen NRW-Regionen die Menschen den Ausdruck "einen Ratsch am Kappes haben" kennen und in welchen nicht. Die Umschreibung bezeichnet jemanden, der nicht ganz bei Trost ist.

Tausende Sprachaufnahmen müssen transkribiert werden

Bis es solche Karten für alle in der Palava-App abgefragten Begriffe gibt, dauert es aber noch. " Wir müssen uns jede einzelne Sprachaufnahme anhören und transkribieren, bevor wir die einzelnen Begriffe auswerten können ", erklärt Rein. In der ersten Fragerunde, die seit Juni läuft, wurden 80 Begriffe abgefragt. Bislang gibt es für jeden dieser Begriffe zwischen 1.000 und 4.000 Antworten, also Sprachaufnahmen.