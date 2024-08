Letztes Ferienwochenende in NRW: Wetter, Ausflüge und Verkehr

Sechs Wochen sind schon um: Am Mittwoch beginnt wieder die Schule. Viele Familien waren im Urlaub und so mancher wird das letzte Ferien-Wochenende auch auf der Autobahn verbringen - auf der Rückreise nach Hause.

Hier sind die wichtigsten Infos für Ferienrückkehrer und alle die, die auf die Schnelle noch mal was unternehmen wollen.

Gibt es Stau am letzten Ferienwochenende in NRW?

Eine krasse Rückreisewelle wird es am Wochenende nicht geben, sagt das WDR-Verkehrsstudio. "Der Reiseverkehr verteilt sich und lange Staus werden bei uns in NRW eher die Ausnahme bleiben." Gut was los sei auf den klassischen Reiserouten, wie der A1, A2 und A3 und auf den Strecken aus den Niederlanden zurück nach NRW.

Wer unterwegs ist, sollte sich am besten vorab informieren, wie es auf der Strecke aussieht. Auch am letzten Ferienwochenende sind einige Autobahnen in NRW wegen Bauarbeiten gesperrt.