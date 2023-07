Spaziergänger entdecken Leiche in einem Waldstück in Halle

Stand: 17.07.2023, 07:48 Uhr

In einem Waldstück in Halle ist am Sonntagabend eine Leiche gefunden worden. Identität und Todesursache müssen noch ermittelt werden. In dem Gebiet hatte die Polizei zuletzt auch die vermisste Marion S. gesucht.