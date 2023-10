Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Susanne Schneider (FDP)

"Machen anstatt meckern" sei ihr Motto, sagt die Landtagsabgeordneten Susanne Schneider (FDP) im Interview mit dem WDR5 Westblick. Nach der Geburt ihrer drei Kinder erkannte die gelernte Krankenschwester und Pharmareferentin viele Probleme im sozialen System - vor allem bei der Kinderbetreuung. Sie wollte bei den Lösungen selbst mit anpacken und trat den Freien Demokraten bei.

Selbstbeschreibung: Freiheitskämpferin

Der offizielle Titel Schneiders in ihrer Partei lautet Sprecherin für Gesundheit, Arbeit und Soziales. Doch auf ihrem Instagram-Account nennt sich die 56-jährige "Freiheitskämpferin" . "Ich bin sehr dankbar, dass ich in einem Land leben darf, wo wir Freiheit haben. Und für die kämpfe ich tagtäglich." Im Gesundheitsbereich kämpfe sie dafür, dass es nicht zu viele Vorschriften gibt und die Bürokratie minimal gehalten wird. Oft läge der Kampf auch in den kleinen Dingen.

Politisierung durch fehlende Kinderbetreuung

Der Weg in die Politik war für Schneider nicht ganz typisch. Sie sei immer politisch interessiert gewesen, doch früher habe sie nicht die FDP gewählt. Durch das Familienleben mit drei Kindern seien ihr viele Dinge aufgefallen, die ihrer Meinung nicht funktionierten: Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Bildung. Aber anstatt sich zu beschweren, wollte sie selbst etwas verändern. Sie wälzte alle Parteiprogramme und fand mit der FDP die meisten Schnittmengen. Also trat sie 2004 der Partei bei.