Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Marcel Hafke (FDP)

Bereits seit über 20 Jahren ist der Wuppertaler Marcel Hafke Mitglied der FDP . Beeindruckt hatte ihn damals die provokante Kampagne von Jürgen Möllemann. Auch das Thema Mobilität und Joschka Fischers Aussichten auf fünf Mark für einen Liter Benzin motivierten den damals noch frischen Autofahrer, sich selbst zu engagieren.

Er mag "good news"

Trotz vieler " herausfordernder " Jahre im Landtagsgeschäft versucht der gelernte Versicherungskaufmann, nah am Zahn der Zeit zu bleiben. Er bespielt diverse Kanäle in den Sozialen Medien - wenn auch mit etwas Unterstützung - und legt dabei besonderen Wert auf " good news ". Schlechte Nachrichten gebe es schon genug. Das Gute in der Welt sei motivierender. Besonders good sind die news für den 42-Jährigen, " wenn man sieht, dass es in der Welt, in Deutschland, am besten in NRW voran geht ."

Hafke will "klare Positionen"