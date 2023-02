NRW-Tierheime bekommen Hilfe bei Energiekosten

Unter bestimmten Umständen können Tierheime eine einmalige Förderung erhalten, teilte das NRW-Landwirtschaftsministerium am Freitag mit. Der maximale Betrag liege bei 25.000 Euro. Um das Geld zu beantragen, sollen sich die Einrichtungen entweder an das Ministerium oder an das Büro der Tierschutzbeauftragten wenden. Insgesamt stehen 1,5 Millionen Euro aus Landesmitteln zur Verfügung.