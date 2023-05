Laumann für Widerspruchslösung bei Organspende

Tag der Organspende in Düsseldorf

Auf eine Million Einwohner kommen in Deutschland nur rund zehn Organspender. Die Zustimmungsrate liegt hier nur bei 15 Prozent. In anderen Ländern ist sie deutlich höher. In Spanien etwa liegt sie bei 87 Prozent. "Dort ist es gelungen, das Thema zu enttabuisieren" , erklärt Oliver Grebe von der Deutschen Stiftung Organtransplantation ( DSO ). In Deutschland wäre das es immer noch ein Tabuthema.

Um das zu ändern, laden Betroffene und Interessierte einmal im Jahr zum "Tag der Organspende". Seit 2008 findet er immer am ersten Samstag im Juni in verschiedenen Städten statt, dieses Jahr am 03. Juni in Düsseldorf. Mit dabei auf dem Düsseldorfer Schadowplatz sind unter anderem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) sowie der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU).

Über das Thema berichten wir auch in den WDR Radionachrichten.