Massentests, Maske, Corona-Weihnachten: Wo bleibt die Strategie?

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert fehlende Lösungen in den Pflegeheimen, wo derzeit die Ansteckungsrate in die Höhe schnellt. " Warum konzentrieren wir uns nicht mit aller Macht dort, wo die Krise am härtesten zuschlägt und setzten Prioritäten? ", fragte der Vorsitzende Eugen Brysch im WDR5 Morgenecho. Seit zehn Monaten wüssten alle, " was auf uns zukommt". Dennoch sei das Problem bis heute nicht " angepackt ".

Dass sich jetzt " alle Beteiligten an einen Impfstoff klammern wie an einen Messias" , kritisert die Jenaer Ärztin und Kommunikationswissenschaftlerin Petra Dickmann in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Was vielmehr fehle im Umgang mit der Pandemie in Deutschland sei eine Langzeitstrategie.

"Menschen wie Unmündige behandelt"

Grund der Vorschriften zu wenig erklärt

Statt Lockerungen zu Weihnachten, die auch sie mit großer Sorge sehe, brauche es eine vernünftige Kommunikation zu den nötigen Maßnahmen. Doch die fehle derzeit ganz: Während alle mit Entscheidungen, Verordnungen, Logistik, Plänen und Schuldiskussionen beschäftigt waren, sei ein " Kommunikations-Vakuum" entstanden, so Dickmann in dem Interview. Es würde nicht ausreichend erklärt, weshalb einzelne Maßnahmen nötig sind und warum sie so beschlossen wurden. Die Menschen würden wie " Unmündige " behandelt, denen man vorschreiben wolle, wie sie Weihnachten zu feiern haben.

Asien: Grundkompetenz in Pandemie