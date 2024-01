NRW-SPD übt Kritik an Wüsts "Allianz der Mitte"

In einem Brief an Wüst hat die SPD daher um eine gemeinsame Politik mit der Landesregierung in für die Sozialdemokraten relevanten Themen gefordert: In Schule, offener Ganztag und frühkindliche Bildung, so wie im Bereich des bezahlbaren Wohnens und der Kommunalfinanzen.

Allerdings bereitet auch das Auftreten der Ampel in Berlin der SPD in NRW zunehmend Sorgen. Sarah Philipp sagt es deutlich: " 2024 muss für die Ampel besser werden ".