Grünen-Parteitag unter Corona-Vorgaben

In die ausverkauften Westfalenhalle haben in den vergangenen Jahren bis zu 15.380 Menschen gefeiert. Doch das war vor der Pandemie. Wie an fast allen Veranstaltungsorten herrscht auch in der Westfalenhalle in diesen Tagen vor allem Leere.

Das ändert sich am Samstag: Da kommen ungefähr 320 Menschen in die Halle - allerdings nicht wegen eines Konzerts, sondern für einen Parteitag: Die NRW-Grünen halten ihre Landesdelegiertenkonferenz ab.

Parteitag verkürzt, Themen gestrichen

Die Coronapandemie zwingt zu Abständen und Mund-Nasen-Bedeckung. Und zu weniger Diskussion: Von zwei Tagen wurde der Parteitag auf einen geschrumpft, viele inhaltliche Anträge wurden von der Tagesordnung gestrichen, nur das unbedingt nötige Programm soll abgearbeitet werden.