Wirtschaftsstandorte in NRW: Leverkusen klettert nach oben

Denn vor Ort sei "vieles möglich“ , um die Standort-Bedingungen für die Betriebe schnell zu verbessern, sagt Arndt Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmerverbände Nordrhein-Westfalen (unternehmer nrw).

Wenn es um ein unternehmensfreundliches Klima geht, dann wird die Verantwortung dafür oft auf der Landes-, Bundes- oder gar EU-Ebene gesehen. Zu Unrecht, findet Arndt Kirchhoff: "Die ganz wichtigen Rahmenbedingungen werden unmittelbar vor Ort gesetzt, also in der Stadt und der Gemeinde“ . Deshalb gibt „unternehmer nrw“ in bestimmten Abständen Regionalstudien über die Standortqualität in den Städten und Gemeinden des Landes in Auftrag.

Standort: Horstmar und Langenfeld top

Ein Ergebnis diesmal: Einige Kommunen haben ihre Position seit der letzten Studie 2020 extrem verbessert. So steht die Stadt Leverkusen im sogenannten „Dynamik-Ranking“, das die Entwicklungs-Geschwindigkeit innerhalb der vergangenen drei Jahre misst, auf Platz 1. Damit springt Leverkusen in der absoluten Rangliste auf Platz 4 der attraktivsten Wirtschaftsstandorte in NRW. Eine ähnliche gute Dynamik zeigte die Entwicklung in Horstmar (Münsterland), Langenfeld (Kreis Mettmann) und Alsdorf (Städteregion Aachen).

Die Studie wird regelmäßig vom arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln angefertigt. Die Attraktivität der 396 NRW-Kommunen wird anhand von vier Kriterien gemessen: Den Bedingungen für Unternehmen, der Ausstattung mit Arbeitskräften, der Wohnsituation und der allgemeinen Lebensqualität.