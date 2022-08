EM-Begeisterung: Kommt nun die neue Olympiabewerbung für NRW?

An den Fernsehern fiebern Millionen mit, ins Olympiastadion kamen alleine zur Eröffnungsfeier um die 50.000 Zuschauer und Sportler und Sportlerinnen schwärmen von der grandiosen Atmosphäre: Die European Championships in München, also eine Europameisterschaft in neun Sportarten, begeistert ganz Deutschland in diesen Tagen.

Das Event entfacht damit eine ewige - und für Deutschland und NRW zuletzt oft schmerzhafte - Diskussion: Wann finden mal wieder Olympische Spiele in Deutschland statt?

Mronz macht sich für erneute Bewerbung stark

Geht es nach dem Sportmanager Michael Mronz, dann sollte Deutschland erneut eine Bewerbung wagen. Mronz treibt seit Jahren seine Idee für Olympische Sommerspiele an Rhein und Ruhr voran - in 15 Städten aus der Region, genutzt werden sollen fast nur bestehende Sportanlagen. Um Basketball-Gold soll es im Telekom Dome in Bonn gehen, geboxt werden soll im Königpalast in Krefeld und schwimmen könnten die Olympioniken laut Mronz Plänen ja in der umgewandelten Arena auf Schalke.

"Wenn Deutschland geschlossen hinter einer Bewerbung steht, haben wir gute Chancen, auch international" , sagt der 55-Jährige gegenüber dem WDR. Land und Kommunen würden das unterstützen. "Ein solches Großereignis kann als Vehikel genutzt werden, die Bevölkerung wieder verstärkt für Sport zu begeistern" , glaubt Mronz. Und laut ihm positive Auswirkungen auf das Gesundheitswesen haben und etwa gegen den Bewegungsmangel bei Kindern helfen.

Im vergangenen Jahr war die private Initiative des Managers in der Bewerbung für Olympia 2032 krachend gescheitert, das IOC entschied sich für das australische Brisbane - trotz der klaren Unterstützung der damaligen NRW -Landesregierung um den ehemaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Die Rhein/Ruhr-Bewerbung reihte sich damit ein in mittlerweile sieben gescheiterte deutsche Olympiabewerbungen seit 1986.

Olympia 2036 wäre riskant, aber Mronz möchte Symbolik nutzen