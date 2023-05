Sand und Kies bedrohen Schwarz-Grün

Wie genau es passiert ist, ist schwer zu rekonstruieren. Aber irgendwie hat es das Wort „ Rohstoff-Abgabe “ in den Koalitionsvertrag von CDU und Grünen in NRW geschafft. Eine Rohstoff-Abgabe auf Kies und Sand werde „ spätestens zum 1. Januar 2024 “ eingeführt, steht da auf Seite 45. Die Grünen sind von jeher dafür, den ungeliebten Abbau mit einem staatlichen Preisaufschlag unattraktiver zu machen. Doch innerhalb der CDU wächst der Widerstand gegen die Sonderlast für einen wichtigen Industriezweig in NRW .

Angela Erwin, CDU, Landesvorsitzende MIT

„ Eine Sonderabgabe lehnen wir ab “, sagt die CDU-Landtagsabgeordnete Angela Erwin gegenüber dem WDR. Erwin ist die Landesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von NRW (MIT) – einer mächtigen Parteigliederung innerhalb der CDU.

Wichtige Baustoffe werden teurer

Vor allem aus zwei Gründen wenden sich die Wirtschaftsvertreter innerhalb der Union gegen die Rohstoffabgabe. Gegenargument Nummer 1: Der Preisaufschlag mache ohnehin teure Bau-Produkte noch teurer, die zudem dringend gebraucht werden - zum Bau neuer Wohnungen, Straßen und Brücken und auch von Wind- und Solar-Kraftwerken.

Gegenargument Nummer 2: Wenn der Sand- und Kiesabbau in NRW unattraktiv werde, müssten die Rohstoffe aus weiter entfernten Regionen importiert werden, was die Umwelt noch mehr belaste.

Widerstand gegen Koalitionsplan wächst

Auch Unternehmerverbände und Gewerkschaften betreiben mittlerweile „ hartes Lobbying “ gegen die Sand und Kies-Abgabe, wie auf den Parlamentsfluren in Düsseldorf zu hören ist. In der Landespressekonferenz formierte sich heute in Düsseldorf ein breites Bündnis. „Gerade den investitionsbedürftigen Wohnungsbau jetzt noch durch eine zusätzliche Rohstoff-Abgabe zu verteuern, wäre aus unserer Sicht schierer Wahnsinn “, sagt Holger Vermeer, Regionalleiter Nordwest der Industriegewerkschaft Bau.