Kommentar: Ministerpräsidenten droht Blamage bei Rundfunkpolitik

Wenn es gegen Berlin geht, blasen die Ministerpräsidenten gern die Backen auf. Der Bund sei am Zug, müsse handeln, das Problem lösen, ist dann zu hören. Ganz gleich, ob es um Kraftwerksstrategien, Entbürokratisierung oder Migration geht. Und wie halten es die Länderchefs, wenn es um ihre ureigenen Aufgaben geht?

In dieser Woche wollen die Länder eine umfassende Reform für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf den Weg bringen: weniger Spartenkanäle, weniger Radiowellen, weniger Onlinetexte. Stattdessen mehr Kooperation der Anstalten und am liebsten auch keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Die Länder haben diesen Gestaltungsspielraum, denn Rundfunk ist in Deutschland Ländersache. Sie können politisch entscheiden, solange sie die grundgesetzlich geschützte Rundfunkfreiheit achten.