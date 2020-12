Gebauer stellt Szenarien für Schulbetrieb vor

Der Zeitplan

Am 30. Dezember gibt es laut Gebauer einen Vorbereitungstermin der Staatssekretäre der Schulministerien für die nächste Kultusministerkonferenz am 4. Januar. Einen Tag später entscheiden die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit der Kanzlerin, ob der Lockdown verlängert wird. Für den 6. Januar hat Gebauer die NRW-Schulverbände zu einem Dialog eingeladen und "spätestens am 7. Januar" sollen die Schulen erfahren, wie es nach dem 10.01. weitergeht.

FFP-2-Masken für Lehrkräfte