Heinsberg-Protokolle: Rüge für Storymachine

Rüge wegen Rufschädigung

Am Donnerstag (04.06.2020) sprach der Deutsche Rat für Public Relations ( DRPR ) eine Rüge gegen Storymachine aus "wegen der Rufschädigung des Berufsstands durch unprofessionelles Verhalten" . Der DRPR ist, ähnlich wie der Deutsche Presserat, ein Organ der freiwilligen Branchen-Selbstkontrolle.

Weiter stellt der DRPR fest, "dass hier leichtfertig und unprofessionell agiert worden ist und zu einer nachhaltigen Verunsicherung der Öffentlichkeit beigetragen worden ist".

Storymachine bediene Branchen-Vorurteil

Anstatt "die Studienergebnisse möglichst neutral zu vermitteln" habe das von Storymachine entwickelte und vorab an potenzielle Sponsoren verschickte Dokumentationskonzept den Eindruck erweckt "dass es sich hier um eine Maßnahme handelte, bei der ein vorformuliertes Narrativ in der Öffentlichkeit gesetzt werden sollte" , so die Begründung des Rates.