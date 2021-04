Landtag setzt Corona-Ausschuss ein

Mit dem neuen Pandemiegesetz bekommt das Parlament mehr Möglichkeiten, eigene Vorschläge zur Pandemie-Bekämpfung zu entwickeln. So soll mehr demokratische Beteiligung in Corona-Zeiten stattfinden, in denen die Landesregierung ansonsten sehr weitgehende Entscheidungs-Befugnisse hat.

Stand: 20.04.2021, 15:16