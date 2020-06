Neue Corona-Anlaufstelle für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen

NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) und die Landesbehinderten- und -patientenbeauftragte Claudia Middendorf haben am Freitag (05.06.2020) in Düsseldorf eine neu eingerichtete Anlaufstelle für Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen vorgestellt. Die bei Middendorf angesiedelte sogenannte " Dialogstelle " will zwischen Betroffenen und Einrichtungen vermitteln.

Minister Laumann berichtete, dass das Ministerium in den letzten Wochen sehr viele Beschwerden von Angehörigen erreicht hätten, "dass die Besuchsmöglichkeiten sehr, sehr beschränkt sind" . Auch wenn "viele Verantwortliche in den Einrichtungen große Sorgen haben, dass das Virus in ihre Einrichtungen kommt" - Besuche seien für Angehörige und Pflegebedürtige wichtig.

Beschwerden von Betroffenen

Auch die Landesbehinderten- und -patientenbeauftragte berichtet von Beschwerden: "Trotz der Lockerungen durch die Landesregierung verwehren viele Einrichtungsleitungen ihren Bewohnerinnen und Bewohnern noch immer die Möglichkeit, besucht zu werden", so die Erfahrung von Middendorf. In diesen Konfliktfällen will Middendorf künftig über Gespräche zu vermitteln versuchen.