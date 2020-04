Kommunalwahl in Corona-Zeiten: Virtueller Wahlkampf in Dortmund

" Eine Minute noch ", ruft Claudia Pejas. Ohne die Chefin der Firma Impulswerk läuft an diesem Montagabend (27.04.2020) nichts. Sie hat vier Kameras aufstellen lassen, eine professionelle Regie aufgebaut und hunderte Meter Kabel gezogen. Damit alles klappt bei der Premiere. Zum ersten Mal treffen die fünf Dortmunder Oberbürgermeister-Kandidaten aufeinander. Zum ersten Mal findet die traditionell von der Industrie- und Handelskammer ( IHK ) veranstaltete Talkrunde nicht vor Publikum, sondern als Livestream statt. Und für den ist Pejas verantwortlich.

Trotz Corona: Keine Absage der Talkrunde

Mehrere hundert Gäste hören den Politikern sonst bei den Podiumsdiskussionen zu. Heute ist der Saal wegen des Veranstaltungsverbots fast leer. Nur die Kandidaten, einige Vertreter der IHK , lokale Journalisten und das sechsköpfige Team von Pejas sind im Saal, der trotz einiger Tische völlig überdimensioniert wirkt. Kurzzeitig hatte die IHK darüber nachgedacht, die Talkrunde wegen Corona abzusagen. „ Natürlich haben wir überlegt, ob die Veranstaltung stattfinden soll “, sagt IHK-Präsident Heinz-Herbert Dustmann: „ Als wir gesehen haben, dass das mit einem Livestream ganz gut klappt, haben wir uns entschieden: Wir machen die Veranstaltung .“

Muntere virtuelle Diskussion